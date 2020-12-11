ترامب: لماذا لم تقدم وسائل الإعلام المزيفة تقريرا عن أهمية بايدن قبل الانتخابات

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، هاجم فيها مجددا وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب: "لماذا لم تقدم وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تقريرًا عن أهمية بايدن قبل الانتخابات. حسنًا، لا بأس، لقد فزنا في الانتخابات على أي حال، 75 مليون صوت !!!".

ورفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.

وهذه هي الهزيمة الأخيرة حتى الآن في سلسلة هزائم تلحق بترامب وحلفائه، الذين خسروا عشرات القضايا أمام محاكم ولايات ومحاكم اتحادية ضمن مسعى فاشل لإبطال نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت المحكمة العليا في نيفادا "لسنا مقتنعين أيضا بأن المحكمة الجزئية أخطأت بفرض قاعدة عبء الإثبات عن طريق تقديم أدلة واضحة ومقنعة".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب في جميع الولايات.