إليكم التغريدة الأكثر انتشاراً في 2020

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ذكرت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته، كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020.

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان توفي في 28 آب الماضي عن عمر ناهز 43 عاما بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 كانون الأول 2,1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قبل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في كانون الثاني.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضا بإعداد قائمة بالاشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد ترامب بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من اصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد – 19"، فكان مرتبطا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".