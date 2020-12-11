بايدن: أطالب إدارة ترمب بتسريع إنتاج اللقاحات لصالح الشعب الأمريكي والعالم

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طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إدارة ترامب بالإسراع بشراء الجرعات التي تفاوضت إدارته عليها مع شركتي موديرنا وفايزر، وتسريع الإنتاج اللقاحات.

وفي خطاب للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وصف بايدن قرار اللجنة الاستشارية لهيئة الدواء الأمريكية بالموافقة على اعتماد لقاح فايزر ضد كورونا بأنه "ضوء باهر في أوقات حالكة".

وقال بايدن إن التحدي الحالي يتمثل في توزيع 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، مطالبا إدارة ترامب "بالإسراع بشراء الجرعات التي تفاوضت إدارته عليها مع شركتي موديرنا وفايزر، وتسريع الإنتاج لصالح الشعب الأمريكي والعالم".

وفي وقت سابق يوم الخميس، وافقت لجنة استشارية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اعتماد لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد.

وتناهز الوفيات في الولايات المتحدة جراء جائحة كوفيد-19 300 ألفا، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 16 مليونا.

وكانت شركتا بايونتيك الألمانية، وفايزر الأمريكية، أعلنتا التوصل للقاح ضد "كوفيد-19" أظهر فعالية تصل إلى 95%.

هذا وأبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقية مع الشركتين لشراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة من اللقاح، وبموجب الاتفاقية، بعد تلقي أول 100 مليون جرعة، ستدفع الحكومة الأمريكية للشركتين 1.95 مليار دولار.

وبموجب شروط الاتفاقية، "يمكن للولايات المتحدة أيضا شراء ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية"، ولكن لاحقا، أخطرت شركة فايزر الإدارة الأمريكية بأنها لن تتمكن من توفير عدد كبير من الجرعات الإضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية حزيران/ يونيو أو تموز/يوليو، حيث اشترت دول أخرى معظم الاحتياطيات.