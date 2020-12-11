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دعاوى قضائية ضد «فيسبوك» قد تجبرها على بيع «إنستغرام» و«واتساب»

11
DECEMBER
2020
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أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومعظم الولايات الأميركية دعاوى قضائية بحق «فيسبوك» أمس (الأربعاء)، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى لاستصدار حكم «يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها (إنستغرام) و(واتساب)».

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ «فيسبوك» على «إنستغرام» و«واتساب».
وبذلك، أصبحت «فيسبوك» ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركاً قضائياً ضخماً هذا الخريف.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أقامت دعوى قضائية بحق «غوغل» في أكتوبر (تشرين الأول)، متهمة الشركة، البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.
تلك الدعاوى هي الأكبر في ميدان مكافحة الاحتكار منذ سنوات عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها «مايكروسوفت» في 1998.
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت في النهاية إلى تسوية في تلك القضية، لكن سنوات التقاضي الطويلة والتدقيق الهادف إلى منع الاحتكار منعت الشركة من إجهاض المنافسين ويُنسب إليها الفضل في تسهيل النمو الهائل لشبكة الإنترنت.


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