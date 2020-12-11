الإفراج عن أسير فلسطيني من سجون الاحتلال بتدخل تركي

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن جهودا تركية أثمرت بالإفراج عن معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وقال فؤاد الهودلي، مدير العلاقات العامة في الهيئة، إن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل يوسف أبو الخير، رغم انتهاء محكوميته البالغة 3 سنوات، لعدم امتلاكه الجنسية الفلسطينية.

وأبو الخير (75) عاما من مواليد مدينة عكا المحتلة عام 1945، واعتقل في العام 1969، وحُكم عليه بالسّجن مدى الحياة، وأفرج عنه في العام 1985 (في صفقة تبادل أسرى)، وأُبعد إلى ليبيا، قبل أن ينتقل للعيش في اليونان.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر أيار عام 2017، أبو الخير، خلال عودته للضفة الغربية من اليونان، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

ويضيف الهودلي، أن الاحتلال "رفض الإفراج عن أبو الخير، بعد انتهاء محكوميته، لعدم امتلاكه الجنسية الفلسطينية حيث أنه من مواليد فلسطين المحتلة عام 1948، غير أن جهودا تركية أثمرت بالإفراج عنه، بعد إصدار تأشيرة دخول لتركيا".