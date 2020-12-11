living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإفراج عن أسير فلسطيني من سجون الاحتلال بتدخل تركي

11
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن جهودا تركية أثمرت بالإفراج عن معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وقال فؤاد الهودلي، مدير العلاقات العامة في الهيئة، إن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل يوسف أبو الخير، رغم انتهاء محكوميته البالغة 3 سنوات، لعدم امتلاكه الجنسية الفلسطينية.

وأبو الخير (75) عاما من مواليد مدينة عكا المحتلة عام 1945، واعتقل في العام 1969، وحُكم عليه بالسّجن مدى الحياة، وأفرج عنه في العام 1985 (في صفقة تبادل أسرى)، وأُبعد إلى ليبيا، قبل أن ينتقل للعيش في اليونان.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر أيار عام 2017، أبو الخير، خلال عودته للضفة الغربية من اليونان، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

ويضيف الهودلي، أن الاحتلال "رفض الإفراج عن أبو الخير، بعد انتهاء محكوميته، لعدم امتلاكه الجنسية الفلسطينية حيث أنه من مواليد فلسطين المحتلة عام 1948، غير أن جهودا تركية أثمرت بالإفراج عنه، بعد إصدار تأشيرة دخول لتركيا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout