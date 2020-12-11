living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بوليتيكو": واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط تحسبا لهجمات إيرانية محتملة

11
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تحسبا لهجمات محتملة ضد عسكرييها في الشرق الأوسط من قبل إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن واشنطن رفعت مستوى تأهب قواتها في المنطقة وتعززها، مشيرا إلى أن البنتاغون خاصة يتابع عن كثب "مؤشرات مقلقة على التحضيرات لهجوم محتمل" من قبل فصائل متحالفة مع إيران في العراق.

وأشار الموقع إلى أن الفصائل الموالية لطهران استأنفت مؤخرا هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق، بعد نحو عام من قصف إيران قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وفي هذه الظروف، أعلن البنتاغون اليوم الخميس عن تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52" تحليقا من قاعدة باركسديل إلى الشرق الأوسط بهدف "ردع العدوان" في المنطقة، بالإضافة إلى خطوات أخرى اتخذت في الأسابيع الأخيرة، منها إرسال حاملة الطائرات "نيميتز" إلى المنطقة ونقل سرب مقاتلات إضافي إليها من أوروبا.

وأكد المسؤول لـ"بوليتيكو" أن هذه التحركات تأتي في مسعى لثني إيران عن اتخاذ خطوات عدائية ضد قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي، موضحا أن البنتاغون قلق من إمكانية أن تستغل طهران الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، خاصة وأن ذلك يأتي على خلفية اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.

وقال المسؤول إن هذه العوامل تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ "موقف دفاعي قوي في المنطقة الآن"، مضيفا أن هذه التحركات لا تحمل طابعا هجوميا وليس هناك أي خطط هجومية لدى البنتاغون.

وأفادت موقع "أكسيوس" الأمريكي قبل أسبوعين بأن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لسيناريو شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران.

وتصاعدت التوترات المتزايدة أصلا في المنطقة منذ ذلك الحين بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده قرب طهران.

المصدر: "بوليتيكو"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout