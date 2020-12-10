عقوبات أوروبية مرجّحة على تركيا اليوم

A + A -

يتجه قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقررة (اليوم) الخميس لفرض عقوبات على تركيا تطال أفراداً وشركات مسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.





وذكرت وكالة «رويترز» أنها اطلعت على مسوّدة قرار للعقوبات المرجّحة تشير إلى أن الاتحاد «سيعد قوائم إضافية» لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019، وأنه سيعمل على «توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر».



وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده ليست قلقة من هذه العقوبات، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده.