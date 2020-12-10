تقرير أممي: العالم يتجه لارتفاع في درجات الحرارة بما يزيد عن 3 درجات مئوية

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كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أنه على الرغم من الانخفاض القليل الذي حدث في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إلا أن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يزيد عن 3 درجات مئوية هذا القرن، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، بما يتجاوز أهداف اتفاق باريس للمناخ.

جاء ذلك في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2020، الصادر اليوم، عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأشار التقرير إلى أن العمل المناخي السريع والقوي يمكنه أن يغير مسار الارتفاع في درجة الحرارة، للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى استثمارات عاجلة في مجال العمل المناخي كجزء من خطط التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بهدف تقريب العالم من تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في كبح ارتفاع درجة الحرارة لكي لا يتعدى درجتين مئويتين.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، أن التعافي من الجائحة يمكن أن يوقف قدراً كبيراً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويبطئ تغير المناخ، حاثة الحكومات على دعم التعافي الأخضر في المرحلة التالية من التدخلات المالية اللازمة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا ورفع طموحاتها المناخية بشكل كبير في عام 2021.