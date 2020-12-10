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تجنبا للإغلاق الحكومي.. مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد التمويل الفيدرالي

10
DECEMBER
2020
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تمكن مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، من الحصول على أصوات كافية من أجل تمديد التمويل الفيدرالي أسبوعا واحدا وتجنب إغلاق الحكومة. 

ويقر القرار أن تستمر الحكومة الأميركية باستخدام النفقات الفيدرالية حتى 18 ديسمبر، بعد انتهاء الأموال الحكومية، الجمعة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على قرار النواب، في وقت لاحق هذا الأسبوع، ليصل الرئيس الأميركي للموافقة عليه. 

وفي حال عدم الاتفاق على الموازنة بين الحزبين، الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية في مجلس النواب، أو الجمهوري الذي يحظى بأغلبية في مجلس الشيوخ، فإن رئيس الحكومة الفيدرالية، أي الرئيس الأميركي، يصدر أوامر بإغلاق بعض الدوائر الحكومية غير الأساسية. 

وشهدت الولايات المتحدة واحدا من أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد عام 2019، استمر أكثر من شهر، بسبب عدم اتفاق المجلسين على الإنفاق الحكومي، إثر خلافات بشأن تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

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