الأمن الإماراتي يعتقل إسرائيليا

A + A -

اعتقلت أجهزة الأمن الإماراتية ممثلا كوميديا إسرائيليا، عقب التقاطه صورة في مكان "يحظر فيه التصوير"، وفق قناة عبرية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "اعتقل الكوميدي الإسرائيلي غي هوخمان، الثلاثاء، في دبي بعدما التقط صورة على ما يبدو في مكان يحظر فيه التصوير".

و"هوخمان" (32 عاما) موجود منذ أيام في دبي، ويشارك على مواقع التواصل لقطات من رحلته، كما يواصل تصوير سلسلة أفلام خاصة به، ويشاركها على شبكات التواصل، بحسب القناة.

ولم تذكر القناة المكان الذي التقط فيه الممثل الإسرائيلي الصورة، ولم يصدر تعقيب إماراتي بشأن ما بثته القناة الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، تناولت احتجاز نحو 180 إسرائيليا بمطار دبي ومنعهم من دخول الإمارة لساعات، ما أثار حالة استياء وغضب في صفوف المسافرين الإسرائيليين.

وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" (الرسمية)، فإنه جرى احتجاز المسافرين الإسرائيليين في مطار دبي، بعد وصولهم من تل أبيب إلى المطار على متن رحلة "فلاي دبي" في تمام الساعة الواحدة فجرا، مرجحة أن تكون الإشكالية متعلقة بتأشيرات دخول لم يتم ترتيبها.