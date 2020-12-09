هؤلاء هنّ النساء الـ10 الأقوى في العالم

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نشرت مجلة "فوربس" قائمتها للنساء الـ100 الأقوى في العالم، وبرزت في قمتها رائدات في عالم السياسة بشكل لافت.



ودخلت "كامالا هاريس"، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، القائمة، وانتزعت موقعا متقدما.



تعرف في ما يأتي على السيدات العشر الأقوى في العالم:



1. أنغيلا ميركل

تصف المجلة المستشارة الألمانية بأنها "القائد الفعلي لأوروبا"، وهي التي توشك على إنهاء مسيرتها السياسية بعد عقد ونصف من حكم أهم دولة في القارة العجوز.

2. كريستين لاغارد

من الأسماء الأكثر أهمية في عالم النقد الدولي، حيث تولت منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي خلال 2011 وحتى 2019.

3. كامالا هاريس

لم يسمع كثيرون عنها قبل عام 2019، لكنها نافست بقوة على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، ثم انسحبت لصالح جو بايدن قبل أن تلتحق بحملته، مرشحة لمنصب نائب الرئيس، لتصبح بالفعل أول سيدة، وأول شخص من أصول أفريقية، يتولى المنصب في تاريخ البلاد.

4. أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية، ويصفها البعض بالسيدة الأقوى في أوروبا، وكانت تشغل منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا خلال الفترة 2013- 2019.

5. ميلندا غيتس

زوجة بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" ومن الأكثر ثراء في العالم. تولت ميلندا بدورها رئاسة الشركة سابقا وتنشط على نطاق واسع في ريادة الأعمال والمشاريع الخيرية.

6. مارا بارا

الأمريكية، مارا بارا، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، هي أول امرأة تقود واحدة من أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.

7. نانسي بيلوسي

هي الرئيسة الـ52 لمجلس النواب الأمريكي، برز اسمها خلال الفترة الماضية خلال إجراءات العزل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019.

8. آنا باتريسيا بوتين

الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير المصرفية منذ 2014.

9. أبيغيل جونسون

رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات منذ 2014، والتي تسلمت دفتها من والدها في حينها، وتقدر ثروتها بـ 15 مليار دولار.

10. غيل كوزيارا بودرو

الرئيسة التنفيذية لواحدة من أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة منذ 2017، وهي "أنثم"، وكانت قبل ذلك مديرة تنفيذية في واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي بالبلاد.