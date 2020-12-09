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أميركا.. نحو 220 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

9
DECEMBER
2020
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أحصت الولايات المتحدة، الثلاثاء، نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة من جرّاء فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال في عيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من مئة ألف في المستشفيات.

والأميركيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

من جهته، نبَّه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إلى أنّ عدم توصّل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد الماليّ لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخّر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها.

 

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