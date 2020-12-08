بالصورة - أول شخص في العالم يتلقّى لقاح كورونا

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تصدّرت صور البريطانية مارغاريت كينان، البالغة تسعين عاماً، صفحات الوكالات العالمية، خلال تلقّيها لقاح كورونا في مستشفى في كوفنتري في وسط انكلترا. وبذلك أصبحت أول شخص في العالم يتلقى اللقاح الذي طوّره تحالف المختبرين الأميركي والألماني بعد قرابة أسبوع من إعطاء السلطات البريطانية ضوءها الأخضر لتوزيعه في البلد الأكثر تضرّراً في أوروبا مع قرابة 61500 وفاة.



وبدأت بريطانيا، صباح اليوم، إعطاء لقاح "فايزر/بايونتيك" المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكثر ضعفاً، لتصبح بذلك أول دولة غربية تنشر برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.



وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات التلفزة كينان في مستشفى في كوفنتري في وسط انكلترا، تتلقى الحقنة أثناء جلوسها على كرسي وتبادلها أطراف الحديث مع الممرضة.



وقالت كينان أمام عدسات الكاميرات: "أشعر أنني مميزة كثيراً بكوني أول شخص يتلقى لقاح ضد كوفيد-19، إنه أفضل هدية عيد ميلاد مسبقة يمكن أن أتمناها".