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الرحلة المجنونة.. قطع 450 كيلومترا على قدميه "هربا من زوجته"

8
DECEMBER
2020
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بعد شجار حاد مع زوجته، ترك رجل بيته وقطع مسافة تزيد على 450 كيلومترا مشيا على قدميه في إيطاليا، وذلك على مدار أسبوع.

وقالت تقارير صحفية محلية إن الرجل البالغ من العمر 48 عاما، خرج من منزله لتهدئة غضبه بعد خلاف مع زوجته، ليصل من مدينة كومو شمالا إلى منتجع فانو وسط إيطاليا.

وقطع الرجل الذي لم تذكر التقارير اسمه، مسافة أكثر قليلا من 450 كيلومترا في 7 أيام، بمعدل يزيد على 64 كيلومترا يوميا.

إلا أن الرجل أوقف عن طريق الشرطة في نهاية رحلته، حيث تم تغريمه 400 يورو بسبب سيره في الشارع في الثانية صباحا، في خرق لقواعد الحجر الصحي في إيطاليا.

وتفرض السلطات حظرا للتجوال من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولدى تحرير المخالفة، اكتشفت الشرطة أن زوجة الرجل أبلغت عن تغيبه عن بيته منذ أسبوع.

وتحدث الرجل إلى صحيفة "إل ريستو ديل كارلينو" قائلا إن متطوعين أمدوه بالطعام والشراب على مدار رحلته الشاقة.

وتابع من داخل فندق في فانو حيث خلد للراحة: "أنا بخير، لكنني متعب قليلا".

وفي أكتوبر الماضي، اضطرت السلطات إلى فرض قيود جديدة على السكان في محاولة لاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا، علما أن إيطاليا كانت من بين أكثر دول العالم تضررا من الوباء.

 

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