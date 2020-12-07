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مرض غامض يجتاح الهند.. مئات المصابين والمسؤولون في حيرة

7
DECEMBER
2020
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تسبب مرض "غامض" يجتاح الهند بوفاة شخص، ودخول 227 شخصا إلى المستشفى في ولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي البلاد.

وعانى المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى من أعراض شملت الغثيان وفقدان الوعي.

ويحقق المسؤولون في سبب المرض، الذي اجتاح بلدة إلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".وقال مسؤول طبي في مستشفى إيلورو الحكومي لصحيفة "إنديان إكسبرس" إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وخاصة الأطفال، بدأوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون، كما أغمي على بعضهم أو عانوا من نوبات صرع".

من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية، جاغانموهان ريدي، إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو للتحقيق في سبب المرض.

واستبعد وزير الصحة بالولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، أن يكون تلوث الماء سبب المرض، وذلك بعد إجراء فحوص دم للمرضى.

وأضاف سرينيفاس: "إنه مرض غامض، ولكن التحليلات المخبرية المعمقة ستكشف ماهيته".

 

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