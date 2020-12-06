هل جاء التعاون بين البحرين وإسرائيل ردة فعل على تهديد ما؟

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لفت وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الى إن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد ولا يستهدف أي دولة.

وأضاف الزياني في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة، أن "تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معا مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، مؤكدا الحاجة إلى شراكات أوسع بكثير".

وأوضح "بالنسبة للبحرين، فإن التعاون الجديد مع إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد، ولا يستهدف أي دولة"، مضيفا: "هي خطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مشيرا الى أن "أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة 70 عاما".

كما أكد على أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسلام والازدهار.