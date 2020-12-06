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ترامب: لا يمكنني الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية

6
DECEMBER
2020
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جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من "تزوير وتلاعب" بانتخابات نوفمبر.

وقال ترامب، وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا، اليوم الأحد "فزنا بجورجيا، وفزنا في فلوريدا، وفزنا بالعديد من الأماكن، وفزنا بأوهايو.. ونحن نفوز في هذه الانتخابات. كل ما يمكنني فعله هو انتظار الأرقام".\

 

وأضاف ترامب لمؤيديه في جورجيا "إذا خسرت، فسأكون خاسرا كريما جدا.. ولكن لا يمكنك أن تقبل أبدا، عندما يسرقون ويتلاعبون ويسرقون"، مؤكدا أن "الديمقراطيين سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ هذه أيضًا".

 

وفي وقت سابق اليوم الأحد، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية في ولاية جورجيا لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه جو بايدن.

 

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "سأفوز بجورجيا بسهولة وبسرعة إذا سمح الحاكم بريان كيمب أو سكرتير الولاية بالتحقق من الأمر. على الأقل أطلب جلسة خاصة للهيئة التشريعية على الفور. يمكنك القيام بذلك بسهولة وعلى الفور".

 

وأعلن فريق ترامب الجمعة الماضي، أنه قدم طلبا لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، قائلا إن هناك "عشرات الآلاف" من الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل غير قانوني والتي وثقها في الولاية.

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