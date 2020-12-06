وزير الخارجية الأردنية: لا توجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية

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اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا توجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، داعيا إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتسويتها.

وشدد الصفدي في كلمة له في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربات فاعلة لحل الأزمة، ينهي الكارثة ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.

وقال: "لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، ويجب أن يسهم العرب في تطوير هذه الإستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سياسي للأزمة".

وحول القضية الفلسطينية، لفت الصفدي إلى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو خيار استراتيجي عربي، تعزيزا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الصراع.