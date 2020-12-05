إدارة ترمب تصعّد معركتها مع شركات التكنولوجيا

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في إصرار على مواصلة سياساته واستمراره في الضغط لتمرير ما يمكن تمريره من قرارات قبل مغادرته منصبه، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعوى قضائية ضد شركة «فيسبوك» تتهمها بتخصيص وظائف ذات رواتب عالية بشكل غير قانوني للعمال المهاجرين، وتعمل على رعايتهم للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو «الغرين كارد»، بدلاً من الاستعانة بموظفين أميركيين يمكنهم شغل تلك الوظائف. وشددت الدعوى المكونة من 17 صفحة، التي قدمتها دائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل، على أنها تهدف إلى حماية العمال الأميركيين ووقف خسارتهم للوظائف مقابل المهاجرين. وقالت إن «فيسبوك» لم تعلن بشكل كافٍ عن 2600 وظيفة على الأقل بين عامي 2018 و2019 تم ملؤها من قبل محترفين أجانب بتأشيرات «إتش 1 بي».

وحسب القوانين التي تمنح التأشيرات، يتعين على الشركات التي ترعى العمال للحصول على البطاقات الخضراء، أن تثبت كجزء من عملية التقديم أنها لم تتمكن من العثور على عمال أميركيين مؤهلين لشغل الوظيفة.