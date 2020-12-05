ضبط 2.5 طن من الكوكايين في كوستاريكا

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ضبطت سلطات كوستاريكا أكثر من 2.5 طن من الكوكايين وأوقفت ستة أشخاص كانوا ينقلون المخدرات على متن قارب قرب سواحل البلاد على الكاريبي، على ما أعلنت وزارة الأمن العام أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن العملية أطلقت صباح الخميس، فيما كان المركب يبحر مع ستة أشخاص على متنه هم خمسة رجال من كوستاريكا وآخر من هندوراس، قبالة شاطئ كاهويتا السياحي على سواحل الكاريبي.

ورصدت طائرة تابعة للشرطة القارب وبعثت السلطات بسفن لملاحقته.

وذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب تركوه عند شاطئ مجاور، وحاولوا الهروب على القدمين لكن ما لبثت الشرطة أن أوقفتهم.

وتشكل كوستاريكا وبلدان أخرى في أميركا الوسطى معبراً رئيسياً للاتجار بالكوكايين المنتج في أميركا الجنوبية والمعد للتهريب إلى الولايات المتحدة وأوروبا.