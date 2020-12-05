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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

5
DECEMBER
2020
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استشهد الطفل الفلسطيني علي أيمن نصر أبو عليا (15 عاماً)، مساء اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من إصابته بجروح خطيرة جداً خلال مواجهات شهدتها قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية. 

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لـ"العربي الجديد": "إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المقام على المدخل الشرقي للمغير استهدفت عددًا من الشبان والفتية خلال مواجهات اندلعت هناك، بالرصاص المعدني والرصاص الحي، ما أدى لإصابة الطفل علي بجروح بالرصاص الحي وأربعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجوا ميدانياً، فيما نقل علي إلى مجمع فلسطين الطبي وأدخل غرفة العمليات، حتى أعلن عن استشهاده مساء اليوم". 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل أبو عليا، مشيرة إلى إصابته برصاص الاحتلال الحي في بطنه، حيث تم نقله لمجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ظهر اليوم. 

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