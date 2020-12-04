بالصورة - سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة في أغصان شجرة الميلاد!

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استُدعي رجال إنقاذ الحيوانات في أستراليا إلى منزل امرأة وجدت مفاجأة غير متوقعة في أغصان شجرة عيد الميلاد الخاصة بها، وهو حيوان الكوالا.



وقالت منظمة Adelaide and Hills Koala Rescue إن عامل الخط الساخن اعتقد في البداية أنهم يتعرضون لمقلب عندما اتصلت أماندا ماكورميك للإبلاغ عن العثور على كوالا يتسلق شجرة عيد الميلاد داخل منزلها في مانوم.



وفي منشور على فيسبوك، قال فريق عملية الإنقاذ إن الكوالا كان في منزل أماندا وحاول أن يكون جزءاً من زينة الميلاد.



ولحسن الحظ، تمّ إخراج أنثى الكوال بأمان من المنزل.