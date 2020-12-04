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مديرة اتصالات البيت الأبيض تعلن استقالتها قبل أسابيع من مغادرة ترامب

4
DECEMBER
2020
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أعلنت مديرة اتصالات البيت الأبيض، أليسا فرح، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخدمة في إدارة ترامب.
 
وقالت فرح عبر حسابها بموقع تويتر: "لقد كان شرف العمر أن أخدم في إدارة ترامب على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية".
 
 
وأشارات فرح "في ظل هذه الإدارة، تم تدمير خلافة داعش، وأعيد الرهائن الأمريكيون إلى ديارهم، وحلف شمال الأطلسي أقوى من أي وقت مضى، وتوسطنا في اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط، وكنت على الأرض في كابول للإعلان عن اتفاق سلام تاريخي كابل". 
 
وأضافت فرح إنها "تشرفت بالعمل مع الفريق بأكمله في عملية "راب سبيد" التي ساعدت في إدخال لقاح آمن وفعال لكوفيد – 19 في وقت قياسي سينقذ آلاف الأرواح".
 
 
ويأتي خروج فرح من الإدارة الأمريكية بعد شهر من يوم الانتخابات.
 
وشغلت فرح منصبين آخرين في إدارة ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس في المنصب - أولا مُتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، ثم مُتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت أصغر شخص يعمل مُتحدثا صحفيا للبنتاغون.
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