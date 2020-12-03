living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تفرض إجراءات أكثر صرامة في العاصمة لمكافحة كورونا

3
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، منذ وضع العاصمة مؤخرا في أعلى مستوى تأهب ضد جائحة كورونا العالمية.
 
وقالت محطة الإذاعة المركزية الكورية التي تديرها الدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن البلاد "تطبق التدابير الاستباقية لمنع تدفق الفيروس إلى بيونغ يانغ على نحو استباقي".
 
ووجهت أوامر إلى الأطباء في منطقة سونكيو، الجزء الغربي من بيونغ يانغ، بفحص السكان المحليين الذين يعانون من الحمى أو أعراض تنفسية.
 
وصرح الإعلام الحكومي أمس، بأنه تم وضع بيونغ يانغ في أعلى درجات التأهب ضد كورونا، وعلق العمل في المرافق العامة مثل المطاعم والحمامات العامة وقيدت حركة المواطنين في العاصمة.
 
وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس، ولكنها تتخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد لمنع تفشي العدوى، بما يشمل غلق الحدود في وقت مبكر من العام الجاري.
 
بينما يظهر تقرير من منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 700 شخص حاليا قيد الحجر الصحي في كوريا الشمالية لتعرضهم المحتمل للعدوى.
 
وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية فرضت مؤخرا حصارا على بيونغ يانغ لمنع تدفق الفيروس، وقالت أيضا إن القيود المطولة على حركة الأشخاص والبضائع أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بكوريا الشمالية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout