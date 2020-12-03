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غموض في تصريحات بايدن حول الاتفاق النووي.. هل تقبل طهران بصيغة جديدة؟

3
DECEMBER
2020
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هي المؤشرات الأكثر وضوحاً لمقاربات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بشأن تعامله المرتقب مع إيران، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، بايدن يربط عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بامتثال طهران، لكن تبرز في تصريحاته سطور غامضة في إشارته إلى مفاوضات واتفاقيات متابعة "بشأن برنامج الصواريخ والقيود النووية".

فهل يلمح بايدن إلى خريطة عمل جديدة وصيغ مختلفة عن الاتفاقات المبرمة في عهد أوباما؟ كيف تقرأ طهرانُ هذه المواقف؟ هل ستقبل بمسار مختلف من الشروط؟ وماذا عن مطالبتها بالتعويض عن خسائرها بسبب خروج ترامب من الاتفاق؟ وهل يقف الطرفان على عتبة جديدة من المناورة وشد الحبال على وقع اغتيال العالم محسن فخري زاده؟

علامات استفهام كثيرة رسمت حول تسريبات مستمرة من واشنطن تؤكّد تورط تل أبيب باغتياله، فما هي خلفيات هذه التسريبات؟ هل تهدف لاستدارج إيران لرد سريع وعنيف يشكّل مبرراً لترامب وصقوره لشن عدوان عسكري عليها؟ أم أن هذه التسريبات رسالة إلى طهران للقيام برد محدود وإقفال الملف وفتح صفحة جديدة عنوانها التفاوض؟؟

ورداً على هذه الأسئلة، قال محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة "واشنطن تايمز" دان بويلان، إن إدارة بايدن تمتلك "طاقماً ديبلوماسياً يساهم في العودة إلى الاتفاق النووي لكن هناك عقبات في الكونغرس".

 ولفت بويلان في حديث للميادين إلى "حبس أنفاس في واشنطن لأن ترامب شخصية انفعالية ويعمل بطريقة ثأرية".

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