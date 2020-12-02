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عملة بيتكوين تسجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً

2
DECEMBER
2020
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تم تداول عملة بيتكوين الرقمية بأعلى قيمة لها حتى الآن ، حيث وصلت إلى 19،920.53 دولارًا (14،821 جنيهًا إسترلينيًا).

واستغرق الأمر ما يقرب من ثلاث سنوات للعملة الافتراضية لتتجاوز سجلها السابق، عندما بلغت ذروتها حوالي 137 دولارًا.

ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 170٪ منذ بداية العام.

يرى المحللون أن بعض المستثمرين تعاملوا مع بيتكوين على أنها "أصل آمن" في وقت يسوده عدم اليقين الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت بيتكوين إلى ما دون 3300 دولار في وقت سابق، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى سابق لها.

وحتى يوم الثلاثاء ، انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 18300 دولار بعد ساعتين من تسجيل رقمها القياسي الجديد.

تشمل العوامل الأخرى التي دعمت صعودها مؤخرًا، سما موقع PayPal باستخدام منصته لشراء وبيع العملات الافتراضية في أكتوبر (تشرين الأول)، وعدد من المستثمرين المؤسسيين الكبار الذين أعلنوا اهتمامهم بالشراء في الصناديق المرتبطة بالعملة المشفرة.

ومن بين هؤلاء شركاء Guggenheim Partners ، وهي شركة في وول ستريت أعلنت يوم الجمعة أنها قد تخصص ما يصل إلى 530 مليون دولار في صندوق استثمار مرتبط ببيتكوين.

وقال ريان لويس ، مؤلف كتاب The Cryptocurrency Revolution: "يبدو أنه بالكاد يمر يوم واحد عندما لا نقرأ عنوانًا رئيسيًا عن صندوق أو شركة رئيسية تعبر عن نيتها لوضع بعض ممتلكاتها في بيتكوين".

 

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