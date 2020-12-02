المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني... ماكرون: للاسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ خارطة طريق الإصلاحات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني"، الذي عقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنية الفيديو، في العاصمة الفرنسية باريس، أن "دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنه لن يحل محل عمل السلطات اللبنانية". وركز على أن "من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لهذا الغرض".

ولفت إلى أن "20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، والمؤتمر سيساعد لبنان للوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها"، وقال: "لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن ضرورة القيام بالإصلاحات".

واشار الى انه من "المقرر تأسيس صندوق يديره "البنك الدولي"، للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".

ودعا ماكرون إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وتنفيذ خارطة طريق الإصلاحات، وإلا فلن تقدم مساعدات دولية"، واعلن انه "سيزور لبنان قريبا".