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إعلان عاجل من رئيس وزراء بريطانيا

2
DECEMBER
2020
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أن تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد رسميا باستخدام لقاح فايزر-بيونتك أمر رائع، وخطوة قال إنها ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى.

وأضاف على تويتر "إنه لأمر رائع أن تجيز الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية رسميا استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19.. سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل".

ومضى قائلا "الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى".

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن الأمر سيستغرق حتى الربيع المقبل لحين الانتهاء من تطعيم جميع السكان المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر وبيونتيك".

وأضاف البيان: "سيتوفر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.

 

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