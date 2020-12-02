ملهى ليلي يتحوّل إلى مركز لفحوص "كورونا"!

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إعتبارا من الجمعة، يتحوّل نادي "كيت كات كلوب" الليلي الشهير في برلين والمغلق منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب الوباء، إلى مركز لإجراء فحوص تشخيص سريعة.



وجاء في منشور لإدارة الملهى الليلي على "فيسبوك"، "بما أنه من المستحيل تقريبا إجراء فحص سريع في برلين راهنا، نرغب في توفير هذه الفرصة في النادي اعتبارا من الجمعة".



و"كيت كات كلوب" الواقع في برلين، والذي فتح أبوابه سنة 1994، معروف بسهراته الماجنة.



وسيتولّى طبيب و"طاقم مدرّب على أخذ العيّنات" إجراء الفحوص التي من المفترض أن تصدر نتائجها بعد 25 دقيقة.



وتضرب الأزمة الوبائية قطاع النوادي الليلية الألمانية في الصميم وقد لا تكون المساعدات المالية وتسهيلات البطالة الجزئية وحملات التمويل المشترك كافية لإنقاذ مواقع كثيرة في العاصمة الألمانية المشهورة بحياتها الليلية الصاخبة.