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بعدما أثار حيرة عالمية.. الكشف عن مصير "الهيكل الغامض"

2
DECEMBER
2020
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ما زال الغموض يلف قصة الهيكل المعدني الذي ظهر في صحراء يوتا الأميركية، ومن ثم اختفى فجأة، حيث حاولت نظريات تفسير الحادثة بوقوف كائنات فضائية وراء الأمر، وهو ما نفاه مؤخرا أحد المصورين الذين كانوا في الموقع لحظة إزالة العمود المعدني.

وقال روس في منشور على حسابه في "إنستغرام"، إن الهيكل المعدني قد أزيل بواسطة مجموعة من الرجال، حيث شاهد أربعة منهم وهم يتحادثون قائلين: "لا تتركوا أي أثر".

وأوضح أنه توجه إلى موقع الهيكل برفقة من أصدقائه لالتقاط صور للعمود المعدني البرّاق، وبعد انتهائه من المهمة، سمع أصوتا قادمة إلى المكان.

وأضاف: "ظهر أربعة رجال ودفعوا الهيكل على الأرض دون استخدام أي أدوات، ومن ثم حملوه على عربة جر، بينما كانوا يحثون بعضهم على عدم ترك أي آثار لهم في الموقع".

وبيّن روس أنه لم يتدخل أو يحاول إيقاف الرجال لاعتقاده بأن وجود هذا الهيكل بالمكان وإقبال الناس على زيارته، قد يدمر البيئة البرية والمشهد الطبيعي للصحراء.

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن الهيكل المعدني، خصوصا بعدما أشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نصب تكريما لفيلم الخيال العلمي"2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك، حيث يظهر مجسم شبيه به بالعمل.

من جانبها قالت دائرة إدارة الأراضي في يوتا، إنها لم تحقق في اختفاء الهيكل ولم تقم بإزالته، وذلك لاعتبارها العمود "ملكية خاصة"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

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