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قبل رحيله.. رسالة مفاجئة من مارادونا لزوج صديقته السابقة

1
DECEMBER
2020
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ودّع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، ابنه البالغ من العمر سبع سنوات، برسالة مؤثرة قبل ساعات من وفاته.

وطلب مارادونا في تسجيل صوتي من زوج والدة ابنه ديجيتو فرناندو، الاعتناء به، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مارادونا لماريو بودري، زوج صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا : "اعتن بها وبملاكي"، في إشارة إلى ابنه ديجيتو.

وحضرت فيرونيكا جنازة لاعب كرة القدم المعتزل إلى جانب ديجيتو، حيث شيّع الأرجنتينيون، الجمعة، جثمان مارادونا إلى مثواه الأخير في مقابر "بيا فيستا" على مشارف العاصمة الأرجنتينية، ودفن هناك بجوار والديه في مراسم خاصة، بحضور عائلته وأصدقائه المقربين فقط.‭ ‬

وأنجب النجم الراحل 5 أطفال، هم ابنتاه دلما وجيانينا من زوجته الأولى والوحيدة كلوديا فيلافان والتي تزوجها من 1984 وحتى 2004.

ولدى مارادونا ديجيتو الذي أنجبه من فيرونيكا في عام 2013، بالإضافة إلى دييغو جونيور وجانا.

من جهة أخرى تتوالى المفاجآت في قضية وفاة النجم الأرجنتيني، فبعد إخضاع طبيب النجم الراحل إلى التحقيق بتهمة القتل غير العمد، كشف محامي إحدى الممرضات اللاتي لازمن مارادونا عن تفاصيل مفاجئة للأيام العشرة الأخيرة التي سبقت وفاته.

وأكد المحامي رودولفو باكي أن مارادونا تعرض لسقوط، وارتطام في رأسه في الجانب المقابل للذي خضع فيه لجراحة، ولم يتم علاجه.

وفي حديث لقناة "تي إن" التلفزيونية، أوضح باكي: "تعرض مارادونا لسقوط يوم الأربعاء قبل وفاته، لقد تعرض لضربة، سقط ثم تعرض لضربة، ولم يتم نقله للمستشفى لإجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي".

وأضاف: "عندما سقط قاموا فقط برفعه وإيقافه. لم تكن الضربة قوية ولكن كان هناك سقوط. ارتطم رأسه في الجانب الأيمن المقابل للذي خضع فيه لجراحة. تم حمله من على الأرض وواصل حياته بشكل طبيعي".

وأشار باكي، نقلا فيما يبدو عن الممرضة، إلى أنه وقت خروج مارادونا من مركز "أوليفوس" الذي خضع فيه للجراحة كان من المفترض أن يرافقه ممرضات ومتخصصون ولكن لم يرغب اللاعب في تواجدهم، ورفض وجودهم معه وهو ما وافق عليه طبيبه بعد ذلك، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ومن جانبهم أكد شهود عيون أن الطبيب ليوبولدو لوكا، قد سمح لمارادونا بمغادرة المستشفى، وذلك بعد مرور 8 أيام فقط على خضوعه لجراحة في الدماغ.

وفي اليوم التاسع عشر جاء الطبيب إلى منزل المريض مارادونا، ووقع شجار بينهما قبل أن يقوم مارادونا بطرده خارج المنزل، علما أن آخر زيارة للطبيب كانت قبل أيام قليلة من وفاة مارادونا بنوبة قلبية.

وأشارت الشرطة الأرجنتينية أن عمليات التفتيش جارية في منزل الطبيب وعيادته وقد أجرى المحققون مقابلات مع أقارب مارادونا، في محاولة لمعرفة إلى أي مدى كان الطبيب مسؤولا عن العلاج، وكم مرة زار "الأسطورة"، وقد شهدت جانينا ودلما ابنتا مارادونا ضد لوكا.

 

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