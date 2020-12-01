استقالة رئيس فريق العمل الخاص بهزيمة "داعش" في وزارة الدفاع الأمريكية

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أعلن كريستوفر ماير رئيس فريق العمل الخاص بهزيمة تنظيم "داعش" في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين، استقالته من منصبه.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن أليكسيس روس، نائب مدير مكتب وزير الدفاع مارك إسبر، أعلن استقالته من منصبه، لينضم إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت وكبار مسؤولي البنتاغون المشرفين على السياسة والاستخبارات.

ويأتي ذلك وسط "حملة تطهير" بدأت أول نوفمبر، عندما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، عبر تغريدة.

هذا، وتم استبدال رئيس الأركان السابق جين ستيوارت، بكاش باتيل الذي عمل مؤخرا كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وينظر إليه على أنه أيديولوجيا أكثر ارتباطا بترامب.

كما تم استبدال إسبر بكريستوفر ميللر، الذي كان مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ومن بين أولئك الذين تولوا أيضا مناصب جديدة في وزارة الدفاع هذا الأسبوع العميد المتقاعد المثير للجدل، الجنرال أنتوني تاتا، الذي انتقل إلى دور السياسة العليا في البنتاغون، وتولى مهام جيمس أندرسون، الذي استقال من منصبه.

وتم ترشيح تاتا لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة هذا الصيف، لكن تم سحب ترشيحه بسبب معارضة الحزبين.