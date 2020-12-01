وزير الخارجية الإيطالي: هجمات الرئيس التركي على ماكرون غير مقبولة

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اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هجمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "غير مقبولة".

وقال دي مايو، في مقابلة صحفية، إن "تركيا أحد شركائنا المهمين كحليف في حلف الناتو ومحاور في الأزمات الإقليمية.. لدينا علاقة صريحة ومباشرة مع أنقرة"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي التأكيد على موقفه المتمثل في التضامن الكامل مع الرئيس الفرنسي.

وأضاف أنه "في إطار العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تعمل إيطاليا على إعادة إطلاق برنامج سياسي إيجابي وحماية طاقتنا ومصالحنا الاستراتيجية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح دي مايو أنه مع قرب موعد انعقاد المجلس الأوروبي القادم من الضروري توفير جهود إضافية لعكس الاتجاه الحالي، فضلا عن تشجيع المزيد من المواقف البناءة.