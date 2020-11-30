هذا ما حصل مع مارادونا قبل أيام من وفاته!

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رأى شهود عيان إمكانية حدوث إهمال في الرعاية الطبية أدى إلى وفاة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، مشيرين الى ان ليوبولدو لوك، طبيب النجم الراحل، ومارادونا تشاجرا قبل أيام قليلة من الوفاة.



وبحسب أقوال شهود العيان فإن الطبيب البالغ 39 عاما سمح لمارادونا بمغادرة المستشفى، وذلك بعد مرور 8 أيام فقط على خضوعه لجراحة في الدماغ.



وفي اليوم التاسع عشر، جاء الطبيب إلى منزل المريض مارادونا، وكان هناك شجار بينهما، قبل أن يقوم مارادونا بطرد لوك من منزله.



وكانت هذه آخر زيارة للطبيب، وبعد أيام قليلة توفي مارادونا بنوبة قلبية.



وذكرت وكالة أنباء Telam أن عمليات التفتيش جارية في منزل الطبيب وعيادته. وأجرى المحققون مقابلات مع أقارب مارادونا، في محاولة لمعرفة إلى أي مدى كان الطبيب مسؤولا عن العلاج، وكم مرة زار الأسطورة، وشهدت جانينا ودالما ابنتا مارادونا ضد لوكا.



من جهته، نفى طبيب مارادونا مسؤوليته عن وفاة نجم كرة القدم، مؤكدا أن الأطباء الذين كانوا مع الأرجنتيني قبل وفاته فعلوا كل ما في وسعهم.