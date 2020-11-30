الرئيس البرازيلي يقول إن لديه مصادر تؤكد وجود غش في انتخابات أمريكا

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أعلن الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، عن وجود غش في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى وجود لديه مصادر خاصة.

ميخيكو – سبوتنيك. وقال الرئيس البرازيلي، "لدي مصادر معلومات خاصة بي، التي لا يمكنني أن أكشف عنها، كان هناك الكثير من الغش.. ولا أحد يتكلم عن ذلك". بحسب صحيفة "غلوبو".

وأضاف جاير بولسونارو، "أنا لا أعلم إذا كانت كمية الغش كافية لتحديد فوز أحدهما، يجب أن ننتظر".

هذا وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.

في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 كانون الثاني/ يناير عام 2021.