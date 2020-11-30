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من أجل وجهات نظر متنوعة.. بايدن يعين فريق تواصل نسائي في البيت الأبيض

30
NOVEMBER
2020
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ونائبته، كامالا هاريس، يوم الأحد، عن تشكيل فريق تواصل البيت الأبيض جميعه من النساء بهدف جلب "وجهات نظر متنوعة" إلى البيت الأبيض.
 
وبحسب بيان لفريق بايدن الرئاسي، تم اختيار جين ساكي، متحدثة باسم البيت للبيت الأبيض، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
 
عملت ساكي مسؤولة عن التواصل في البيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة أوباما.
 
 وتتولى كيت بيدينغفيلد، منصب مديرة التواصل في البيت الأبيض، والتي عملت سابقا نائبة مدير الحملة الانتخابية لحملة بايدن وهاريس.
 
ووصف الرئيس المنتخب بايدن الفريق النسائي، بأنهن "محاورات مؤهلات وذوات خبرة.. سيجلبون وجهات نظر متنوعة للبيت الأبيض.. وسيقدمن التزاما لبناء هذا البلد بشكل أفضل".
 
أما نائبة الرئيس المنتخبة كاميلا هاريس فقالت عن الفريق النسائي، إنهن يعملون على التواصل بوضوح وأمانة وشفافية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع الوباء وسلسلة من الأزمات الأخرى".
 
وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.
 
في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 يناير/كانون الثاني عام 2021.
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