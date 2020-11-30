مدينة بلا كورونا في البلد الذي سجّل ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم.. ما سرّها؟

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في «سيدرو دو أبايتي» في جنوب البرازيل توزَّع الكمامات مجّاناً على الجميع، وتجرى الفحوص بطريقة عشوائية في شوارع مُقفرة، فهذه المدينة الصغيرة هي الوحيدة التي لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا في البلد الذي سجّل ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى «عوامل عدة»، في نظر المسؤول في البلدية كارلوس رودريغيس بينتو، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا وسائل نقل عام هنا والمدينة وادعة، وما انفَكّت إدارة الصحة تشدّد على ضرورة البقاء في المنزل ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي».

وكان السكان، الذين تخطّى غالبيتهم سن الـ50، يقصدون المستشفى البعيد للعلاج قبل تفشي الوباء، لكنّ إدارة الصحة المحلية قرّرت منذ بدء تفشي الوباء استقدام أطباء متخصصين.

وفي ظل غياب أي حالات مشبوهة، تقوم السلطات بفحوص عشوائية في المواقع التي قد يجتمع فيها عدد من الأشخاص، مثل المَحال التجارية.