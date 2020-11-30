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في 3 كلمات.. ترامب يعلق على إصابة بايدن

30
NOVEMBER
2020
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تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، مساء الأحد، "الشفاء العاجل" للرئيس المنتخب، جو بايدن، عقب الاشتباه بإصابة الأخير بكسر بسيط.

وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص الاحترازية، وفقا لمكتبه.

وكان بايدن قد أصيب في قدمه، السبت، عندما انزلق خلال لعبه مع كلبه، وأعلن مكتبه أن كاحله تعرض لالتواء في انتظار المزيد من التشخيص.

وكشف كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

وبعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر، سيصبح بايدن أكبر سياسي أميركي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.

 

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