living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 قتلى في سردينيا الإيطالية وعدة إصابات بعد تعرضها لفيضانات شديدة

29
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وفقد 2 آخران حيث ضربت العواصف جزيرة سردينيا الإيطالية لمدة يومين على التوالي.
 
وتسبب الطقس القاسي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في عدة مناطق.
 
نشر سكان بلدة "بيتي" الواقعة في مقاطعة "نوورو" في سردينيا لقطات مروعة.
 
حيث يمكن رؤية الفيضانات الهائلة من الطين والمياه تتدفق عبر الشوارع الضيقة للمدينة، وتحمل معها كميات من الحطام العائم.
 
بعد الفيضان، شوهدت شوارع المدينة مغطاة بطبقة سميكة من الطين مع انتشار السيارات المتضررة في جميع أنحاء المنطقة.
 
دعا عمدة البلدة، جوزيبي تشيكوليني، عبر "فيسبوك"، السكان إلى توخي "الحذر الشديد" وسط هطول أمطار غزيرة من المتوقع أن تستمر حتى وقت مبكر من يوم الأحد.
 
كما أمر بإخلاء بعض أجزاء المدينة. ومع ذلك، وقع رجلان وامرأة ضحية فيضانات شديدة في بيتي.
 
في بلدة جالتيللي القريبة، تم إجلاء 150 شخصًا، وفقًا لبيان رئيس بلدية المدينة جيوفاني سانتو بوركو.
 
وفي أماكن أخرى من سردينيا، غمرت الأنهار الطافية الطرق ودمرت الجسور.
 
وتتعرض الجزيرة لأمطار غزيرة ورياح عاصفة منذ ظهر الجمعة الماضي.
 
وأصدرت شبكة خدمة الأرصاد الجوية الأوروبية إنذارًا أحمر للجزيرة.
 
وفي السياق، تم تشغيل العديد من السدود في سردينيا إلى تصريف المياه لتجنب الفيضانات.
 
وحثت السلطات المحلية سكان المستوطنات القريبة على تجنب مناطق المصب.
 
وجاء في أحد التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية أن "سد بريدا وأوثوني يفرغ أكثر من 400 متر مكعب في الثانية"، حيث أبلغ الناس أن الطرق في المنطقة أغلقت.
 
تم عزل بعض المدن مثل "فيلاسيدرو" الواقعة في جنوب الجزيرة جزئيًا أو كليًا، بسبب الفيضانات وإغلاق الطرق.
 
تذكرنا هذه الأحداث بإعصار كليوباترا، الذي ضرب سردينيا في عام 2013 وأودى بحياة 18 شخصًا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout