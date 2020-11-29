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فرض حظر التجول في هذه الولاية الأمريكية

29
NOVEMBER
2020
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قررت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية فرض حظر للتجول، اعتبارا من يوم غد الإثنين، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وكتب رئيس البلدية، لوندون بريد، على تويتر "هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظموا تجمعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدّل".
 
وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية قد قررت في وقت سابق حظر معظم التجمعات العامة والخاصة موقتا، على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالمدينة.
 
وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا إن "كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل وذلك الى غاية 20 دجنبر، باستثناء المراسم الدينية والتظاهرات".
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