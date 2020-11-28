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«الصحة العالمية»: نصف إصابات «كورونا» ووفياته في 4 دول

28
NOVEMBER
2020
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 كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، أن نحو نصف عدد إصابات ووفيات «كورونا» سجلت في 4 دول. وقال غيبريسوس، إن الوباء أثر في جميع دول العالم، لكن تأثيره لم يكن متساوياً.

وأضاف المدير العام للمنظمة الأممية، في تغريدات على «تويتر»، أن نحو 70 في المائة من إجمالي الإصابات والوفيات سجلت في 10 دول لم يحددها.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تُقيّم لقاح فيروس «كوفيد - 19»، الذي تطوّره شركة «أسترا زينيكا» البريطانية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وذلك استعداداً لطرحه في السوق.

جاء ذلك الإعلان بالتزامن مع ما كشفه مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، من أن متسللين مشتبهين من كوريا الشمالية حاولوا اختراق نُظم شركة «أسترا زينيكا» خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تخوض فيه الشركة سباقاً بالاشتراك مع جامعة أكسفورد لطرح لقاحها ضد «كوفيد - 19» في الأسواق. وقال المصدران إن المتسللين تقمصوا شخصية مسؤولين يرغبون في توظيف على موقعي «لينكد إن» و«واتساب»، عاملين في «أسترا زينيكا»، وقدموا عروض توظيف وهمية، ثم أرسلوا وثائق في صورة توصيف وظيفي كانت محملة بشفرة خبيثة لاختراق أجهزة الضحايا.

وقال أحد المصدرين، إن محاولات الاختراق استهدفت «مجموعة كبيرة» تشمل عاملين في أبحاث «كوفيد - 19»، لكن لا يعتقد أنها نجحت. وأوضح المصدران أن الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات تظهر أنها جزء من حملة اختراق مستمرة نسبها مسؤولون أميركيون وباحثون في الأمن الإلكتروني إلى كوريا الشمالية.

 

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