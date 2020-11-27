مستشار الرئيس للصحة: مصر بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن اللقاح يقلل من العدوى بـ«كوفيد – 19»، منوهًا إلى أن اللقاح لا يمنعها.

وناشد المواطنين التعامل مع أعراض كورونا كحالات اشتباه، فضلًا عن عدم المخالطة والعزل لمنع انتشار العدوى، قائلًا إن اللاعب محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا لكنه لم تظهر عليه أعراض.

وأوضح أن هناك فرقًا بين العدوى والمرض، متابعًا: «الجرثومة عندما تدخل الجسد ليس بالضرورة أن تتسبب في مرض، وهناك عوامل عدة لإصابة فرد دون آخر».