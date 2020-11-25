البيت الأبيض يسمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة لبايدن

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أفاد مصدر في إدارة الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، لجو بايدن الذي يعتبر رئيساً منتخباً للولايات المتحدة.

موسكو، 25 نوفمبر - سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر، سيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات استطلاعية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال البنتاغون، في بيان:

هذا المساء، تم الاتصال بوزارة الدفاع من قبل فريق بايدن ونائبته هاريس، وبناء على تأكيد مدير إدارة الخدمات العامة، سنبدأ على الفور في تنفيذ خطتنا لتقديم الدعم وفقا للنظام الأساسي، وبحسب سياسة وزارة الدفاع ومذكرة الاتفاق بين البيت الأبيض وفريق بايدن وهاريس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، "مستعدون لتقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة، بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي".

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.