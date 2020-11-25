بايدن يلتقي ترمب بشرط واحد!

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قال جو بايدن، الذي أعلن فوزه في الإنتخابات الرئاسية الأميركية، إنه مستعدّ للقاء رئيس الدولة الحالي، دونالد ترمب، بشرطٍ واحد.

وقال بايدن خلال لقائه عدداً من الصحافيّين، أنه مستعدّ للقاء ترمب في حال طلب الأخير ذلك.

هذا وأجريت الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني، لكن نتائجها النهائية لم تُعلن بعد، وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فاز المرشح الديمقراطي بعدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز.

في الوقت الذي هنأ العديد من قادة العالم بالفعل بايدن على انتخابه رئيسا للدولة.

وخلال يوم أمس الثلاثاء، أكدت ثلاث ولايات رئيسية في آن واحد، وهي بنسلفانيا (20 ناخبًا) وميتشيغان (16 ناخبًا) ونيفادا (ستة ناخبين) - فوز بايدن.

ويتهم ترمب خصومه بمحاولة "سرقة الانتخابات"، وقال محامي الرئيس رودي جولياني إن مخالفات التصويت نظامية. في الوقت نفسه، أمر المالك الحالي للبيت الأبيض بالفعل بنقل السلطة إلى بايدن.

وسيؤدي رئيس الدولة المقبل اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني 2021.