الرئيس الأرميني يعفي نصف أعضاء حكومة أرمينيا من منصابهم

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أعفى رئيس جمهورية أرمينيا، باقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ستة من أصل 12 وزيرا في الحكومة الأرمينية اليوم، من مناصبهم، بعد التوقيع في تاريخ 9 تشرين الثاني على اتفاق وقف الحرب في كاراباخ.

وشملت الإقالات وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان، و وزير الدفاع ديفيد تونويان، و وزير الطوارئ فيليكس تسولاكيان، و وزير العمل والشؤون الاجتماعية زاروهي باتويان، و وزير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة أرايك هاروتيونيان.

واحتفظ وزراء صناعة التكنولوجيا الفائقة، والبيئة، والإدارة الإقليمية والبنية التحتية، والمالية، والصحة، والعدل بمناصبهم.