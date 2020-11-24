اللقاح الروسي.. مجاني للمواطنين وهذا سعره عالميا

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أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاح سبوتنيك-في ضد فيروس كورونا سيتاح مجانا للمواطنين الروس، في حين سيباع بسعر "رمزي" في الأسواق العالمية.

وقال مطورو لقاح فيروس كورونا، سبوتنيك-في، إن اللقاح سيطرح بسعر أقل من 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية، مؤكدين أن موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج خلال العام المقبل.

وجاء في بيان نشر على صفحة اللقاح في تويتر، أنه يتكون من حقنتين، يقل ثمن كل منهما عن 20 دولارا، وأنه سيتاح مجانا للمواطنين الروس. ويأتي الإعلان عن سعر اللقاح في وقت تتطلع فيه روسيا لترتيب التوسع في إنتاجه وتوزيعه.

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن موسكو وشركاءها الأجانب لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة بداء من العام المقبل تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

وسيبلغ سعر اللقاح الذي ستنتجه شركتا فايزر وبيونتيك 15.5 يورو للحقنة الواحدة، بينما سيباع اللقاح الذي تعمل أسترازينيكا على إنتاجه في أوروبا بحوالي 2.5 يورو للحقنة.

وقال دميترييف لرويترز إن موسكو تعمدت السعي لخفض السعر لإتاحته لأكبر عدد ممكن من الناس في أنحاء العالم.

وأكدت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا المستجدّ، الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95 بالمئة.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية، والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح، إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوما من حقن الجرعة الأولى.

إلا أن البيان لم يذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية، كما فعلت على سبيل المثال شركتي فايزر وموديرنا الأميركيتين عند الإعلان عن نتائج لقاحيهما قبل أيام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لزعماء مجموعة العشرين، السبت الماضي، إن روسيا مستعدة لتقديم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك-في" لأي دولة تحتاجه.