الشرطة في مطار بودنغ بشنغهايفوضى في مطار شنغهاي مع إلغاء أكثر من 500 رحلة

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ذكرت وسائل إعلام آسيوية أنه تم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية اليوم الثلاثاء في مطار شنغهاي بودنغ الدولي بسبب اختبارات جماعية بين الموظفين لفيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حوالي نصف الرحلات التي كان من المفترض أن تتجه إلى شنغهاي.

ويجري أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الصين اختبارات جماعية للموظفين، بعد تأكيد إصابة اثنين من الموظفين، عملا دون قناع مع شحنة وصلت من أمريكا الشمالية، بفيروس كورونا.

وتم الكشف عن سبع حالات إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالمطارات في شنغهاي هذا الشهر.

وقال نائب رئيس شركة مطارات شنغهاي، تشو جون لونغ، يوم أمس إن الإدارة ستنظم التطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين الذين يرتبط عملهم بخطر متزايد.

وألغى المطار مئات الرحلات ليلة الاثنين. ونشر شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من المطار، حيث تشكلت طوابير طويلة وفوضى.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن أكثر من 17700 شخص تم فحصهم صباح يوم أمس الاثنين. كما تم إلغاء ما يقرب من نصف الرحلات المجدولة في مطار تيانجين الدولي، وهي مدينة ساحلية شمالية يختبر فيها حوالي 2.6 مليون شخص في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.