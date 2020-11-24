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خبير طبي: أكثر من 300 ألف أمريكي مهددون بالموت بسبب كورونا

24
NOVEMBER
2020
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أعلن كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية، أنتوني فوسي، أن أكثر من 300 ألف شخص أمريكي مهددون بخطر الموت بسبب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
 
وقال فوسي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "هناك زيادة حادة في نمو الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وارتفع عدد الموتى وباتت البلاد تسجل بين 1000 إلى 2000 حالة وفاة كل يوم بسبب فيروس كورونا.
 
وأضاف فوسي للصحيفة "مات حتى اليوم نحو 250 ألف شخص، أي ربع مليون أمريكي، قد يكون عدد القتلى أكثر من 300 ألف وربما أكثر إذا لم نغير الوضع إلى الأفضل".
 
في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذا لا يعني نهاية العالم بل هي إشارة مباشرة للناس أنفسهم للتقيد بالاجراءات لتقليل عدد الإصابات والوفيات.
 
وتجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، مساء الأحد.
 
وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصصة في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا، بلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 11 مليونا و984 شخصا.
 
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