ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء الانتقال لإدارة بايدن وفريق الرئيس المنتخب يعلق

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علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، على إعلان إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة، تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

ضوء أخضر من ترامب لانتقال السلطة لبايدن

وقال ترامب إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأضاف ترامب في تغريدة "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".

ترامب مازال مؤمنا أنه سينتصر على بايدن

وتابع، "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

رئيسة إدارة الخدمات العامة ترد على ترامب

قالت إميلي ميرفي ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تعرضت للمضايقات من قبل فريق جو بايدن، "أريدك أن تسمع مني مباشرة: لم أتعرض لضغوط أبدا فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري فقط".

وأضافت، "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي مسؤول في السلطة التنفيذية، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو وكالة المخابرات العامة، لتأجيل هذا القرار أو لتسريع الإعلان عنه".

فريق بايدن يرحب بقرار ترامب

وفي هذا الصدد قال فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه يرحب بقرار الرئيس ترامب بإتاحة عملية انتقال سلمي للسلطة".

وأضاف الفريق في بيان، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات.

يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميتشيغان الأمريكية، اليوم الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها، وهو ما لم يدع مجالا أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.